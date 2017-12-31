باريس - أ ش أ

اكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأحد إن فرنسا ستخوض في 2018 العديد من المعارك لاسيما مكافحة الإرهاب في المشرق والساحل وعلى التراب الوطني, متعهدا بالانتصار عليه.

ووجه ماكرون – في كلمة متلفزة بمناسبة العام الجديد – التحية للعسكريين الفرنسيين المتمركزين في ساحات العمليات الخارجية وكذلك زملائهم الذين قتلوا هذا العام, مثنيا أيضا على قوات الشرطة والجيش الساهرة على أمن فرنسا.

وشدد على ضرورة تحقيق السلام على الصعيد الدولي باعتبارها مسألة لا غنى عنها أولا لأمن فرنسا ولضمان استقرار الدول واحترام كل الأقليات, مشيرا إلى أن ذلك ما فعلته فرنسا في لبنان وتقوم به اليوم في الساحل وأفريقيا وهو ما ستواصل فعله في سوريا والشرق الأوسط.