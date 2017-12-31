الإسماعيلية - أ ش أ

أكد مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة, أهمية العنصر البشري باعتباره الدعامة الأساسية للتنمية, لافتا إلى حرص هيئة القناة على الاستفادة من خبرات العاملين وخلق كوادر جديدة بصفة مستمرة.

جاء ذلك خلال حضوره احتفالية تكريم 382 من العاملين الذين بلغوا سن التقاعد بالإدارات المختلفة بالهيئة, اليوم /الأحد/, بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وقياداتها, وذلك بالصالة المغطاة الرئيسية التابعة لهيئة القناة بالإسماعيلية.

وهنأ الفريق مهاب مميش العاملين المكرمين باستكمال مسيرتهم المهنية ونجاحهم في أدائها على أكمل وجه, مشيدا بدورهم في إعلاء قيمة وقامة هيئة قناة السويس.

وشدد على ضرورة الاستفادة من خبرات العاملين وخلق كوادر جديدة بصفة مستمرة من خلال توفير بيئة عمل مناسبة تهتم بالتدريب المستمر وصقل الخبرات, واعدا بتطوير حزمة الخدمات الاجتماعية والصحية لأرباب المعاشات وتلبية كافة احتياجاتهم تقديراk لمجهوداتهم الجليلة.