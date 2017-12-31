القاهرة - أ ش أ

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، توقيع 83 إتفاقية للبحث عن البترول والغاز مع شركات عالمية من مختلف الجنسيات، خلال الفترة من نوفمبر 2013 وحتى ديسمبر 2017، بإستثمارات حدها الأدنى حوالي 15.5 مليار دولار.

وأشارت الوزارة، إلى أن عام 2017 شهد البدء في تنفيذ إستراتيجية متكاملة لتحويل مصر لمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول بما تمتلكه من المقومات التي تؤهلها للقيام بهذا الدور، كما شهد العام صدور قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز بما يتيح مرونة كبيرة في سوق الغاز الطبيعي وسيتيح خيارات متعددة في توفير الغاز للمستهلكين بالسوق المحلي، وإنشاء جهاز تنظيم الغاز وقرب صدور اللائحة التنفيذية للقانون.

ولفتت الترول، إلى أن الاتفاقيات التي تم توقيعها على مدار الأعوام الأربعة الماضية ساهمت في تحقيق العديد من الاكتشافات البترولية وتم خلال العام العمل على قدم وساق

للإسراع في تنميتها، ومن أهمها بداية ضخ الإنتاج الأولى من المرحلة الأولى لحقل ظهر العملاق للغاز الطبيعي في الشبكة القومية للغازات بكميات حوالي 350 مليون قدم

مكعب غاز طبيعي يومياً.