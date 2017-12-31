القاهرة-ا ش ا

أمر المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا, بحبس 10 إرهابيين من عناصر حركة حسم التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة وذلك لاتهامهم بارتكاب عمليات عدائية ضد الارتكازات الأمنية, والإعداد لتنفيذ عمليات إرهابية وتفجيرات ضد منشآت عامة وأمنية وسياحية بالتزامن مع احتفالات أعياد الميلاد.

وأسندت النيابة إلى المتهمين في التحقيقات التي باشرها فريق من محققي نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بالنيابة, اتهامات بالانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي واعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر