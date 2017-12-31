القاهرة - أ ش أ

أعلن المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك أن الأمير تركي آل شيخ رئيس الاتحاد السعودي والعربي لكرة القدم أنهى الاتفاق مع فريق عالمي لخوض لقاء مع الزمالك خلال الفترة القادمة, مضيفا “هذه المفاجآت ستسعد الزملكاوية في الوطن العربي”.

وشدد منصور علي أنه سيعقد اجتماعا اليوم الأحد مع تركي آل الشيخ, للاتفاق على كافة الأمور بشكل نهائي. وأردف منصور أنه سيعقد خلال الوقت القادم مؤتمرا صحفيا عالميا للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بهذا الأمر.

وأعلن منصور في تصريحات للموقع الرسمي للنادي عقب اجتماع بينه وبين تركي آل شيخ رئيس الاتحاد السعودي والعربي لكرة القدم أمس السبت في القاهرة, بدعوة من الأمير السعودي.