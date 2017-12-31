القاهرة - أخبار مصر

أدانت محكمة في تايلاند، شخصا تورط في قضايا احتيال ونصب، وحكمت عليه بالسجن 13 ألف سنة، ثم خفضت الحكم إلى 6600 عام، بعدما أقر المدان بذنبه.

وقام بوديت كتيترا ديلوك، البالغ من العمر 34 عاما،باغراء مستثمرين بأرباح سريعة، إذا ضخوا أموال في شركتين يملكهما، من خلال ما يسمى بالطريقة الهرمية.

وتقوم الطريقة الهرمية على توزيع الأرباح على المستثمرين القدامى، كما يجدُ المنخرطون أنفسهم مدعويين إلى جلب مستثمرين آخرين حتى يكسبوا أرباحا.

واستطاع المحتال التايلاندي الاستيلاء على قرابة 162 مليون دولار كاملة من نحو 40 ألف شخص انطلت عليهم الحيلة.

وتلقى المستثمرون وعودا بأن تذهب أموالهم إلى أصول عقارية ومنتجات تجميلية فضلا عن شركات سيارات، لكن شيئا من ذلك لم يحصل.