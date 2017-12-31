القاهرة - أ ش أ

أعربت البروفيسورة الأمريكية، آليسون فولب هولمز، طبيبة فى مستشفى دارموس هيتشكول بولاية نيو هامشير، عن قلقها وغضبها من الأمهات اللاتى يتعاطين المخدرات أثناء الحمل، ما ينتج عنه أطفال يعانون من آثار هذه المخدرات التى تسبب لهم البكاء والعرق والغثيان، بالإضافة إلى أنهم يجدون صعوبة فى تناول الطعام والراحة فى النوم، مقارنة بالرضع الآخرين.

وأوضحت أن هؤلاء الأطفال يجب نقلهم إلى مراكز الرعاية لمعالجتهم من آثار المخدرات ليتخلصوا من السموم التى دخلت أجسامهم، والتى تسبب لهم عدم التركيز واضطراب النوم والتأخر فى التعليم.

وتضاعفت حالات الأمهات الحوامل المتعاطيات للمخدرات أربعة أضعاف خلال 15 عاماً، لتسجل 24 حالة من بين كل ألف مولود، فيما يؤدى هذا التعاطى إلى الولادة المبكرة أو وضع أطفال متوفين.