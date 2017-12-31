اخبارمصر - احمد عوض

اعلن ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر انه تم اغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا لسوء الاحوال الجوية.

وبلغت شدة الرياح ما بين 23-29 عقدة شمالية غربية وارتفاع الاموج ما بين 2-3 امتار والضغط 1016 درجة وحالة البحر مضطربة جدا وتم ايقاف كافة الانشطة البحرية وذلك على كافة الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية .

واصدر اللواء هشام ابو سنه رئيس هيئة موانى البحر الاحمر تعليمات صارمة لمديرى الموانى باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل و مخارج الموانى والمتابعة مع الهيئة العامة للارصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الانشطة البحرية حفاظا على الارواح والممتلكات الخاصة والعامة .