نشرة الظهيرة من اخبار مصر
القاهرة - اخبار مصر
حبس 10 إرهابيين من حركة حسم 15 يوما
بطريرك لبنان يدين حادث كنيسة حلوان الارهابي
إنخفاض سير “الكارو” في القاهرة 40%
الصحة: مخزون وسائل تنظيم الأسرة يكفى 8 أشهر
“العصار” يزور إحدى مصابات حادث كنيسة مارمينا
البنا يؤكد دور الإصلاح الزراعي في تحقيق التنمية
محافظ المنيا يتفقد اجراءات تأمين الكنائس
استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها
اغلاق ميناء شرم الشيخ لسوء الاحوال الجوية
الاحتلال يقتحم مدرستين برام الله وبيت لحم
الجيش اليمني يؤكد استعداده لمواصلة التقدم تجاه صنعاء
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى
مقتل 36 شخصا على الأقل في تصادم بكينيا
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