أخبارمصر- غباشى خيرالله

أصدر الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية مساء السبت قرار رقم (1262) لسنة 2017 بشأن حركة محليات لبعض رؤساء المدن ونوابهم بدائرة المحافظة شملت الحركة ندب طارق محمد إبراهيم الوراقي رئيس حي غرب شبين الكوم رئيسا لمركز ومدينة منوف وهناء محمد عقيلة نائب رئيس مركز ومدينة تلا لشئون القري رئيسا لمدينة الشهداء وهشام فتحي بيومي رئيس مركز ومدينة الشهداء رئيسا لحي غرب شبين الكوم.

كما شملت الحركة ندب الأتي أسماؤهم اعتبارا من 8/1/2018 وهم السيد حسن عبد العال نائب رئيس مركز ومدينة قويسنا لشئون المدينة نائبا لرئيس مركز ومدينة بركة السبع لشئون القرى وأحمد متولي شحرب نائب رئيس مركز ومدينة الباجور لشئون القري نائبا لرئيس مركز ومدينة بركة السبع لشئون المدينة وسامي عبد الحميد سرور نائب رئيس مركز ومدينة الباجور لشئون المدينة نائبا لرئيس مركز ومدينة منوف لشئون المدينة

وشملت الحركة ندب محمد جمال قاروب باحث قانوني بديوان عام المحافظة نائبا لرئيس مركز ومدينة تلا لشئون القري وفريد محمد دراز باحث قانوني بديوان عام المحافظة نائبا لرئيس مركز ومدينة الباجور لشئون المدينة ومدحت أنيس مصطفي رئيس الوحدة المحلية بأبنهس مركز قويسنا نائبا لرئيس مركز ومدينة قويسنا وصفوت محمد بحيري رئيس الوحدة المحلية ببي العرب مركز الباجور نائبا لرئيس مركز ومدينة الباجور لشئون القري وأسامة عبد الظاهر العدوي نائب رئيس مركز ومدينة بركة السبع مديرا لإدارة الأزمات بمركز ومدينة بركة السبع ومحمد إبراهيم نوارة أخصائي بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالديوان العام سكرتيرا لمركز ومدينة منوف ، يأتي هذا في إطار حرص الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية علي رفع كفاءة الجهاز الإداري عن طريق الدفع بالكوادر والقيادات المؤهلة للقضاء علي الروتين ومكافحة الفساد والعمل علي تطوير آلية التواصل الفعال مع المواطنين وحل مشاكلهم وسرعة الفصل فيها .