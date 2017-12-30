لندن - أ ش أ

اندلع حريق ضخم، في مبنى سكني مكون من 12 طابقًا في مدينة مانشستر البريطانية.

وذكرت صحيفة “تليجراف” البريطانية، مساء اليوم السبت، أن السلطات المحلية أغلقت الشارع بأكمله، وأرسلت 12 سيارة إطفاء للمساعدة في إخماد الحريق المشتعل في الثلاثة أدوار العليا من المبنى.

وناشدت السلطات السكان في المباني المجاورة بإغلاق النوافذ والأبواب لتفادي وصول الدخان إليهم، كما طالبت الجميع بالبقاء بعيدًا عن المبنى المحترق في الجزء الشمالي من المدينة.

وأخلت خدمات الإطفاء والإنقاذ المبنى بالكامل.. بينما تم نقل شخص واحد إلى المستشفى لاختناقه من دخان الحريق.