القاهرة - أ ش أ

فاز فريق الإنتاج الحربي على نظيره وادي دجلة، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة السادسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم.

وشهد الشوط الأول تألق ملحوظ لمحمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة، الذي تصدى لأكثر من هجمة خطرة شنها لاعبو الانتاج الحربي، على مرماه.

وفي الدقيقة 45 احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح الإنتاج الحربي، ليسجل منها عمر السعيد هدف التقدم لفريقه.. وفي الدقيقة 46 من عمر المباراة أحرز إسلام رشدي لاعب الإنتاج الحربي الهدف الثاني لفريقه في شباك وادي دجلة.

ويحتل الإنتاج الحربي المركز العاشر برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز في 5 وتعادل في 4 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفا وسكنت شباكه 18 هدفا.. بينما يحتل وادي دجلة المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز في 3 وتعادل في 6 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 18 هدفا وتلقت شباكه 25 هدفا.