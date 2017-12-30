رويترز

تواصلت نتائج مانشستر يونايتد السيئة في ديسمبر (كانون الأول) بعدما تعادل للمرة الثالثة على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز إذ اكتفى بالتعادل بدون أهداف مع ضيفه ساوثامبتون اليوم السبت ليتراجع للمركز الثالث في الترتيب خلف تشيلسي.

وخرج روميلو لوكاكو متصدر هدافي يونايتد محمولا على محفة في وقت مبكر من المباراة وافتقر الفريق للإبداع في الهجوم لينهي الشهر الحالي بأربعة انتصارات في تسع مباريات بجميع المسابقات وبدون فوز في آخر أربع مباريات.

وبدأ فريق المدرب جوزيه مورينيو المباراة بشكل رائع وكاد لوكاكو أن يمنحه التقدم في الدقيقة الثالثة عندما حول تمريرة عرضية من خوان ماتا بضربة رأس فوق العارضة فيما حادت ضربة رأس من جيسي لينجارد عن المرمى في نهاية الشوط الأول.

وألغى الحكم هدفا لبول بوجبا بشكل صحيح قرب النهاية عندما وضع اللاعب الفرنسي الكرة داخل الشباك بعد تسديدة من أنطوني مارسيال عندما بدا أنها كانت في طريقها للاصطدام بالقائم.

وكاد ساوثامبتون أن يخطف فوزه الأول في ثماني مباريات عندما سدد شين لونج كرة أبعدها ديفيد دي خيا بقدمه إلى فوق العارضة.