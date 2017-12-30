مونروفيا - رويترز

أعلن جورج ويا رئيس ليبيريا المنتخب اليوم السبت أن بلاده منفتحة أمام الإستثمار وتعهد بالتصدي للفساد المستشري وذلك في أول خطاب يوجهه للشعب الليبيري منذ فوزه الحاسم بإنتخابات الرئاسة الأسبوع الماضي.

وفي الخطاب الذي ألقاه أمام مساعديه والصحفيين في غرفة إجتماعات صغيرة بمقر حزبه شكر ويا الرئيسة المنتهية ولايتها إيلين جونسون سيرليف الحائزة على جائزة نوبل للسلام في تمكين البلاد من أن تشهد أول انتقال ديمقراطي للسلطة في 70 عامًا لكنه قال إنه مصمم على البدء في إجراء تغييرات شاملة.

وقال ويا (51 عامًا) “لا مكان لأولئك الذين يسعون لخداع الشعب الليبيري من خلال الفساد” في إشارة ضمنية لسلسلة الفضائح الكبرى التي لطخت الفترة الرئاسية لسلفه والتي استمرت 12 عامًا.

وأضاف ويا أنه سيدعو حكومته لإجتماع في الأيام القادمة قبل تنصيبه في منتصف يناير (كانون الثاني) وسوف يسعى لتوسيع نطاق عائدات البلاد. وتابع “أقول للمستثمرين ليبيريا منفتحة أمام الشركات والأعمال”.

وحقق ويا فوزًا ساحقًا على نائب الرئيسة جوزيف بواكاي في الجولة الثانية من الإنتخابات التي جرت يوم الثلاثاء الماضي.