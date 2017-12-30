القاهرة - أ ش أ

واصل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي، حملاته التفتيشية الموسعة على مستوى الجمهورية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وإعادة الانضباط للشارع المصري.

وأسفرت نتائج تلك الحملات، التي تم شنها تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية – على مدار 24 ساعة – في مجال قضايا المخدرات عن ضبط 173 قضية بمضبوطات أبرزها نحو 47 كيلوجرام بانجو وحشيش.

كما أسفرت نتائج الحملات عن ضبط 7 تشكيلات عصابية ضمت 25 متهما ارتكبوا 25 حوادث سرقة متنوعة ، فضلا عن ضبط 65 متهما هاربا مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا متنوعة، فضلا عن ضبط 432 دراجة نارية مخالفة، و18 متهما بالبلطجة والسرقة بالإكراه وبحوزتهم 12 قطعة سلاح أبيض.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وقامت بإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وأكدت استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة.