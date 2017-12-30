أخبار مصر - حمودة كامل

قام اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان بجولة تفقدية على عدد من الكنائس بنطاق مركزي كوم أمبو وإدفو شملت كنيستي ماري جرجس والإنجيلية بكوم أمبو، والعذراء بإدفو للإطمئنان على الإجراءات التأمينية بها، وأيضًا الخدمات الأمنية والشرطية، ورافق المحافظ خلال جولته القيادات الأمنية، ورؤساء مركزي كوم أمبو وإدفو، فضلًا عن معاون المحافظ للقطاع الشمالي.

وقد قدم اللواء مجدي حجازي تعازيه بإسم أهالي أسوان في شهداء مصر الذين أستشهدوا يوم الجمعة في الحادث الإرهابي الذي أستهدف كنيسة مارمينا، متمنيًا الشفاء العاجل لمصابي الحادث.

وكلف حجازي رؤساء مدينتي كوم أمبو وإدفو بتكثيف أعمال النظافة العامة ورفع أي تراكمات من تجمعات المياه وأيضًا دهان الأرصفة والبلدورات والأسوار والواجهات المجاورة للكنائس باللون الموحد الخاص بالمحافظة وتهذيب الأشجار والمسطحات الخضراء لإضفاء الشكل الجمالي والحضاري بالمناطق المحيطة بها وإشعار الإخوة الأقباط بفرحة العيد والإستمتاع به.

ومن ناحية أخرى قام اللواء مجدي حجازي بتقديم واجب العزاء لأسرة الشهيد مجند جمعة جابر جمعة بمسقط رأسه بمنطقة عزبة العرب بقرية العباسية التابعة لمركز كوم أمبو والذي أستشهد أمس الأول الخميس إثر إصابته بطلقات نارية أثناء تأديته للواجب الوطني في العريش، موجهًا رئيس مركز كوم أمبو بالتنسيق مع الجهات المعنية لإختيار إحدى المدارس بنطاق المدينة لإطلاق إسم الشهيد جمعة جابر عليها تخليدًا لذكراه وتقديرًا من المحافظة لأبنائها من شهداء الواجب الوطني.