العريش - أ ش أ

تواصل القافلة الطبية التابعة لكلية الطب بجامعة الأزهر، عملها في مستشفى بئر العبد المركزي لتقديم الخدمات الطبية الشاملة لأهالي بئر العبد بالكشف على المرضى وتقديم العلاج اللازم لهم مجانا .. علاوة على إجراء العمليات الجراحية.

وأكد المتحدث باسم القافلة ، أن القافلة جاءت بناء على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر لخدمة أهالي بئر العبد ، وذلك منذ يوم الأربعاء الماضي .. وأنها مستمرة في عملها حتى مساء غد الأحد في مستشفى بئر العبد المركزي الجديدة .. حيث تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين .

وأشار إلى أنه حتى صباح اليوم استقبلت القافلة أكثر من 2000 حالة تم الكشف الطبي عليهم وصرف العلاج اللازم لهم مجانا .. علاوة على إجراء 40 عملية جراحية للحالات المرضية.