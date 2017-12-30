الإسكندرية - أ ش أ

فاز فريق أتليتكو مدريد الإسباني على النادي الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم “السبت” باستاد برج العرب بالإسكندرية تحت شعار “معا من أجل السلام” والتى يخصص إيرادها لصالح أسر ضحايا الإرهاب في مصر .

تقدم مؤمن زكريا بالهدف الأول للنادي الأهلي في الدقيقة 40 , وأضاف أحمد الشيخ الهدف الثاني في الدقيقة 54 , وسجل أهداف أتليتكو مدريد اللاعب كيفين جاميرو “هاتريك” في الدقائق 64 و 74 و 82 من المباراة.

وشارك المطرب محمد حماقى , في تنفيذ ركلة البداية لمواجهة الأهلي وأتلتيكو مدريد الإسباني , وأدار الشوط الأول الحكم الدولي سمير محمود عثمان , بينما أدار الشوط الثاني الحكم الدولي محمد فاروق .