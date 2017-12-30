جولة المحافظات 30-12-2017 2017/12/30 - 14:06 جولة المحافظات 30-12-20172017-12-30T14:06:44+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر موضوعات مشابهة جامعة سوهاج تشهد فعاليات المؤتمر الطبى التاسع لعلاج أمراض الكلى 30-12-2017 شهود عيان يروون تفاصيل الهجوم الإرهابى على كنيسة مارمينا بحلوان قوات الأمن تتصدى لإعتداء إرهابي على كنيسة فى حلوان 29-12-2017 وزارة الداخلية ترفع درجة إستعدادتها لتأمين إحتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة البرلمان العربي يقر خطة التصدي لترشيح إسرائيل لمجلس الأمن أصحاب البواخر يطالبون بإجراء بحوث حول توقيت السدة الشتوية التي تأتي في قلب الموسم السياحي
اترك تعليقاً