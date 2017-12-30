المنيا: وفاء صلاح

تفقد محمد عزب وكيل وزارة التربيه والتعليم بالمنيا ،عدد من اللجان للوقوف على سير الامتحانات ومنها مدرسة الاتحاد الإعدادية بنينوالذين يؤدوا امتحان مادتى اللغة العربية ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

وشدد عزب على ضرورة تطبيق القرار الوزارى رقم 500 لسنة 2014 والمعدل بالقرار الوزارى رقم 11 لسنة 2016 وقال أن هذه القرارات تخص سلامة الطلاب والعاملين مطالبا بوضعها فى جميع الأدوار.

كما تضمنت جولة وكيل الوزارة مدرسة الشهيد وحيد حبشى مصلحى للصف الأول والثاني الثانوى والذين يؤدون الامتحان في مادة اللغة العربية للصف الأول ومادة اللغة الأجنبية الثانية وتكنولوجيا المعلومات للصف الثانى.

بينما أكد عزب خلال تفقد الامتحانات بمدرسة الشهيد محمد جمال ابو حليقة على ضرورة عمل كروكى للمدرسة لبيان أرقام وأماكن اللجان.