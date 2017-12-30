دمياط - أ ش أ

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة،وغادرته سفينتا حاويات و7 سفن بضائع عامة.

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط اليوم /السبت/ أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 17 سفينة،بالإضافة إلى 5 سفن بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وفي السياق ذاته،غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2585 طن قمح،إلى جانب 103 سيارات نقل بحمولة 3678 طن قمح،ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 70 ألفا و62 طنا،بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص إلى 52 ألفا و553 طنا.

وشملت حركة الصادر من الميناء 8750 طن يوريا،و9250 طن ملح،و4500 طن فوسفات.