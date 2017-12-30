الاسكندرية - أ ش أ

أعدت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية خطة مرورية شاملة لتأمين مباراة ناديى الأهلى واتليتكو مدريد الاسبانى الودية التي ستقام مساء اليوم السبت باستاد برج العرب بالإسكندرية تحت شعار “من أجل السلام”.

وتفقد اللواء علاء الدجوى مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة واللواء عصمت الأشقر مدير الإدارة العامة للمرور, الخدمات المرورية على الطرق السريعة المؤدية الى إستاد برج العرب للتأكد من انتظام الخدمات وانتشار القوات في أماكنها.

ووجه اللواء الدجوى بانتشار الحملات المرورية على الطريق الصحراوى مثل حملات الرادار والكشف عن المواد المخدرة أثناء القيادة مؤكدا ضرورة حسن معاملة الجمهور.

وكشفت الإدارة العامة للمرور عن تفاصيل الخطة المرورية حيث أشارت أنه بالنسبة للقادم من القاهرة فسيسلك الطريق الصحراوى حتى تجاوز بوابة الرسوم حتى كوبرى الكافوري حتى استاد برج العرب أما القادم من الساحل الشمالي فسيسير حتى الكيلو 33 يمين طريق المستجد حتى صينية المطار يسارا فطريق الكافوري حتى استاد برج العرب.

وبالنسبة للقادم من الإسكندرية فسيسلك الطريق الصحراوى يمينا الكافوري حتى استاد برج العرب وذلك لمن يحملون تذاكر المباريات والدعوات فقط.

وأهاب اللواء عصمت الأشقر مدير الإدارة العامة للمرور الجمهور الالتزام بقواعد وآداب المرور حتى يعودوا الى ذويهم سالمين.