القاهرة - أخبار مصر

إحتل “فان ديزل” رأس قائمة الممثلين أصحاب المبيعات الاعلى في شبابيك تذاكر عام 2017.

ونشرت مجلة فوربس قائمة بالممثلين الأكثر دخلا من مبيعات شبابيك تذاكر أفلام 2017 بعد قيامها بإحصاءات عالمية لعائدات الأفلام.

وقد جلبت عائدات فيلم “The Fast and the Furious” من بطولة الممثل فين ديزل 1.6 مليار دولار حيث تربع الفيلم على عرش عائدات أفلام هذا العام.

وذهبت المرتبة الثانية في هذا التصنيف للممثل “دوين جونسون” الذي مثل في نفس الفيلم “The Fast and the Furious” وجمعت الأفلام التي مثل فيها مبلغ 1.5 مليار دولار.