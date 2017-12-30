أخبار مصر -د.هند بدارى

يقوم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة،غدًا الأحد، بجولة يتفقد خلالها سيرالفصل الدراسي الأول للطلاب بمجمع قاعات الإمتحانات بالحرم الجامعي وبعض الكليات، وتبدأ الجولة الساعة 11:30 صباحًا.

ويلتقى رئيس جامعة القاهرة، خلال جولته، بالأساتذة لمتابعة سير الامتحانات، كما يستطلع آراء الطلاب حول الإمتحانات.

وكانت كليات جامعة القاهرة أنهت الترتيبات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول 2017/،2018 حيث بدأت في 24 ديسمبر ومن المقرر أن تنتهي في 18 يناير2018، لتبدأ بعدها أجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوعين.