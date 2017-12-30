الرياض - أ ش أ

بعث خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في حلوان.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن برقية العاهل السعودي التي جاء فيها: “علمنا ببالغ الأسى بنبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في حلوان، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، ونعرب لفخامتكم عن إدانتنا واستنكارنا الشديدين لهذا العمل الإرهابي الآثم”.

وأكد البيان “وقوف المملكة العربية السعودية مع جمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق ضد كل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها، ونبعث لفخامتكم ولأسر الضحايا ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا خالص التعازي وصادق المواساة، ومتمنين للمصابين الشفاء العاجل، وأن يحفظكم والشعب المصري الشقيق من كل سوء ومكروه”.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في حلوان.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن برقية ولي العهد السعودي التي جاء فيها: “علمت ببالغ الحزن بنبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في حلوان، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب عن تنديدي الشديد بهذا العمل الإرهابي المشين، وأبعث لفخامتكم ولأسر الضحايا ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلا المولى العلي القدير أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب”.