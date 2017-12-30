الخارجة - أ ش أ

قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد إزدواج الطريق الدائري بالخارجة.

وطالب المحافظ بدراسة توسعة الطريق جنوب الطريق الحالي أو من الناحية اليسرى وإنشاء مدخل للطريق بشكل هندسي لضمان السلامة للسيارات المارة سواء بالطريق الدائري أو السيارات المتجهة إلى حى السبط الشرقي والبدء الفوري في إزالة المخلفات على جانبي الطريق.

كما قرر المحافظ إجراء قرعة علنية لتسليم 50 منزلًا ريفيًا بقرية جناح الجديدة بالخارجة الأسبوع المقبل.

وأكد المهندس أحمد حسين وكيل وزارة الإسكان بالوادي الجديد إن قرية جناح الجديدة تضم 100 منزل، موضحًا أن المحافظ قرر إنشاء مخبز بقرية بورسعيد لخدمة القريتين (الجديدة والقديمة) بالإضافة إلى إنشاء محل بقالة لخدمة المواطنين بالمنطقة.

كما كلف المحافظ مديرية الطرق بسرعة تمهيد وتسوية الطرق الداخلية بالقرية الجديدة.