بكين/واشنطن - رويترز

نفت الصين يوم الجمعة تقارير عن بيعها منتجات نفطية بشكل غير مشروع إلى كوريا الشمالية في إنتهاك لعقوبات فرضتها الأمم المتحدة بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه مستاء من سماح الصين بوصول شحنات نفط إلى كوريا الشمالية.

وقال دبلوماسي في مجلس الأمن الدولي إن الصين عرقلت ‭‬‬يوم الخميس مساعي أمريكية في الأمم المتحدة لإدراج ست سفن أجنبية في قائمة سوداء تعتقد واشنطن أنها ضالعة في تجارة غير مشروعة مع كوريا الشمالية.

وقال ترامب على تويتر يوم الخميس إن الصين “ضبطت متلبسة” بالسماح بوصول النفط لكوريا الشمالية وإن ذلك يمنع التوصل إلى “حل ودي” للأزمة الناجمة عن تطوير بيونجيانج صواريخ مزودة برؤوس نووية يصل مداها للولايات المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينج في إفادة صحفية يومية إن الصين “تطبق دائمًا قرارات مجلس الأمن التي تخص كوريا الشمالية بشكل كامل وتفي بإلتزاماتها الدولية. لا نسمح قط للشركات والمواطنين الصينيين بخرق هذه القرارات”.

وأضافت “إذا تأكد من خلال تحقيق شامل وجود إنتهاكات لقرارات مجلس الأمن الدولي فإن الصين ستتعامل معها بجدية طبقًا للقوانين والقواعد”.