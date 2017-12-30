وكالات

حجز الإسباني روبرتو باوتيستا أجوت مقعده في الدور النهائي ببطولة مبادلة الاستعراضية للتنس بمدينة أبوظبي إثر تغلبه يوم الجمعة، على البريطاني أندي موراي في نصف النهائي.

وكان من المفترض أن يخوض اللاعب الإسباني المباراة أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الذي انسحب بسبب إصابة في المرفق، ليلجأ منظمو البطولة لحلًا سريعًا باستدعاء موراي الذي كان يخوض فترة إعداد في نفس المدينة استعدادًا للمشاركة في بطولة بريسبان.

ويعود المصنف الأول سابقًا للملاعب بعد فترة غياب طويلة بسبب إصابة في الفخذ.

ولم يمنح باوتيستا، الذي شارك بدلًا من مواطنه رافائيل نادال، المصنف الأول عالميًا، أي فرصة لموراي من أجل الدخول في أجواء اللقاء ليتغلب عليه بمجموعتين دون رد وبنفس النتيجة 6-2.

وكان الجنوب أفريقي كيفن أندرسون أول المتأهلين للنهائي عقب فوزه في وقت سابق يوم الجمعة، على النمساوي دومينيك تيم، المصنف الخامس عالميًا، بمجموعتين دون رد 7-6 (8-6) و6-4.