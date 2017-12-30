نيويورك/لندن - رويترز

صعدت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر يوم الجمعة وسجلت أكبر زيادة سنوية في سبعة أعوام مع هبوط الدولار وتزايد التوترات السياسية وانحسار القلق بشأن تأثير زيادات في أسعار الفائدة الأمريكية.

وتزامنت مكاسب المعدن الأصفر مع هبوط العملة الأمريكية في أسوأ عام لها منذ 2003 متضررة من التوترات بشأن كوريا الشمالية والفضيحة الروسية التي تحيط بالحملة الإنتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب واستمرار ضعف التضخم في الولايات المتحدة.

ولامس مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة، أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر في جلسة يوم الجمعة، وهو ما رفع المعدن النفيس إلى أعلى مستوى منذ أواخر سبتمبر (أيلول) عند 1307 دولارات للأوقية (الأونصة) قبل أن يتراجع قليلا.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.65 بالمئة إلى 1303.11 دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي، منهية العام على مكاسب قدرها 13 بالمئة.

وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الأكثر نشاطا 12.10 دولار، أو ما يعادل 0.93 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 1309.30 دولار للأوقية، مسجلة مكاسب 12 بالمئة في 2017.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، سجل البلاديوم الزيادة الأقوى هذا العام مع صعوده 57 بالمئة مدعوما بتنامي القلق بشأن المعروض بعد سنوات من النقص في الإمدادات.

وتراجع البلاديوم 0.31 بالمئة لينهي الجلسة عند 1062.00 دولارا للأوقية بعد أن سجل في الجلسة السابقة أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) 2001 عند 1072 دولارا للأوقية.

وارتفعت الفضة 0.55 بالمئة إلى 16.93 دولار للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى في شهر عند 17.11 دولار. وزاد البلاتين 0.44 بالمئة إلى 927.05 دولار للأوقية بعد أن لامس أعلى مستوى في أربعة أسابيع عند 936.20 دولار.

وينهي المعدنان العام على مكاسب قدرها 6 بالمئة و3 بالمئة على الترتيب.