مونروفيا - رويترز

يواجه نجم الكرة السابق جورج ويا ضغوطًا بعد أن فاز بأغلبية كبيرة من الأصوات برئاسة ليبيريا إذ يتوقع أنصاره تحقيق إنجازات ملموسة على الرغم من الإقتصاد المتداعي وتلاشي الدعم من جانب المانحين.

وهنأ البيت الأبيض يوم الجمعة ليبيريا بالإنتخابات الرئاسية ووصف أول انتقال ديمقراطي للسلطة فيها منذ أكثر من 70 عامًا بأنه “نقطة تحول كبرى”.

وقال البيت الأبيض في بيان في إشارة لفوز ويا “هذا أول انتقال سلمي للسلطة في ليبيريا من رئيس منتخب لآخر منذ عقود ويمثل نقطة تحول كبرى للديمقراطية في ليبيريا”.

واستقبل المئات من المؤيدين المتحمسين ويا لدى وصوله إلى مقر الحزب يوم الجمعة فقد انتظر الكثيرون منهم أكثر من عقد منذ محاولته الفاشلة السابقة للفوز بالرئاسة في 2005 ليروا الرجل الذي يعتقدون أنه يعبر عنهم يتقلد السلطة.

وفي خطاب وداع في مجلس الشيوخ يوم الجمعة الذي خدم فيه منذ عام 2015 شدد ويا على الوحدة لكنه ابتعد عن ذكر سياسات محددة كما فعل خلال حملته الإنتخابية.

وقال ويا “نحن جميعنا زملاء… نحن ليبيريون. حان الوقت كي نعمل معًا لدفع البلاد إلى الأمام”.

وكانت جونسون سيرليف، التي حازت على جائزة نوبل للسلام في عام 2011 والتي سيخلفها ويا، قد انتقلت بالبلاد من مرحلة الحرب الأهلية التي دارت رحاها من عام 1989 إلى عام 2003 لكنها واجهت انتقادات لفشلها في القضاء على فضائح الفساد والفقر المستشري.

وتعهد ويا (51 عامًا) بتشكيل حكومة تشمل الجميع في بلد لا يزال يعاني من الانقسامات على أساس العرق والطبقة والانتماء السياسي لكن معارضين له انتقدوا افتقاره للخبرة السياسية.