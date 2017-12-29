مانشستر- أ ش أ

يتنافس عملاقا أسبانيا، برشلونة وريال مدريد، في ضم دانى بليند، مدافع نادى مانشستر يونايتد، الذي إقترب من الرحيل عن صفوف الشياطين الحمر.

وأشارت إحدى الصحف، إلى أن المدافع الهولندي، خرج من حسابات البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفنى لليونايتد، وتردد أن البارسا يعتبره خياراً لملء الفجوة الناجمة عن الرحيل الوشيك، للأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، إلى هيبى تشاينا فورتشون الصيني.

من ناحية أخرى، أفادت تقارير بأن النادى الملكي، يرى فى بليند خياراً محتملاً، يمكن أن يلعب بجوار سيرخيو راموس، فى قلب دفاع الفريق فى غياب فاران.