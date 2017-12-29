القاهرة - أ.ش.أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس معتدل علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد دافئ علي جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة في اول الليل شديد البرودة في اخره وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا علي شمال البلاد حتى شمال الصعيد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد تكون متكاثرة على السواحل الغربية مع فرصة لسقوط الامطار فى نهاية الفترة والرياح اغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وخليج السويس مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل الى مضطرب وارتفاع الموج من مترين الى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية والبحر الاحمر معتدل الى مضطرب وارتفاع الموج من مترين الى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .

وتبلغ درجات الحرارة فى القاهرة 14 19، وسط الدلتا 13 18 ، الإسكندرية 09 19،بلطيم 14 19 ،مطروح 09 18.