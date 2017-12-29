القاهرة - أ ش أ

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هناك إقبالاً غير مسبوق على التقدم لشراء الأراضي بنظام البيع بالسعر المعلن، والتي طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بـ 23 مدينة جديدة، بمساحات مختلفة تتراوح بين 252 م2 وحتى 113400 م2، لإقامة أنشطة خدمية إستثمارية.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن عدد العروض التي تم تقديمها بلغ 834 عرضاً على 214 قطعة تم طرحها، بعد غلق باب التقدم أمس الخميس.

وأضاف مدبولي، أن مدينتى دمياط الجديدة والعبور، جاءتا فى مقدمة المدن التى تقدمت عروض كثيرة للحصول على قطع الأراضي المطروحة بهما.