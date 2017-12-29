أخبار مصر - أحمد عوض

يستعد ميناء الزيتيات اليوم/الجمعة لاستقبال السفينة جازهونر و على متنها 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع .

وصرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر أن ميناء سفاجا يستعد لاستقبال السفينة الحرية2 و على متنها 38 شاحنة كما تغادر السفينتين امانة و النوى اكسبريس و على متنهم 460 راكبا و 99 شاحنة و 14 سيارة .

على جانب اخر ِ، يشهد ميناء نويبع وصول و سفر 1129 راكبا بميناء نويبع و تداول 130 شاحنة حيث يستعد الميناء لاستقبال ثلاث سفن و هى سينا ، ايلة ، بريدج و على متنهم 459 راكب و 28 براد و 11 تريلا و 1 سيارة و 2 باص جيت .