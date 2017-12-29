رام الله - أ ش أ

عزز الاحتلال الإسرائيلي قواته العسكرية وإجراءاته المشددة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين, وقرب الشريط الشائك مع قطاع غزة, استعدادا للتظاهرات والفعاليات الجماهيرية التي من المقرر أن تنطلق بعد الظهر, في جمعة الغضب الرابعة لنصرة القدس, ورفضا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ودعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية جماهير الشعب الفلسطيني للانخراط في مظاهرات ومسيرات جمعة الغضب في كل المدن والقرى والمخيمات بقطاع غزة والضفة الغربية, تعبيرا عن رفض قرار ترامب المشؤوم وتحديا للاحتلال وسياساته.

واستشهد وأصيب العشرات من الفلسطينيين في المواجهات المتواصلة مع قوات الاحتلال بالضفة وغزة, منذ إعلان ترامب في 6 ديسمبر الجاري, الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.