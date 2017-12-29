القاهرة - أخبار مصر

تمكنت قوات الأمن من ضبط الارهابى مرتكب محاولة الاعتداء على كنيسة مارمينا بحلوان.

وكان بحوزة الارهابي سلاح آلى و5 خزن آلية و150 طلقة وقنبلة قبل محاولة القائها.