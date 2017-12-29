ضبط الارهابى مرتكب محاولة الاعتداء على كنيسة حلوان 2017/12/29 - 13:22 ضبط الارهابى مرتكب محاولة الاعتداء على كنيسة حلوان2017-12-29T13:37:19+00:00 مصر بدون تعليقات القاهرة - أخبار مصر تمكنت قوات الأمن من ضبط الارهابى مرتكب محاولة الاعتداء على كنيسة مارمينا بحلوان. وكان بحوزة الارهابي سلاح آلى و5 خزن آلية و150 طلقة وقنبلة قبل محاولة القائها. حلوان, ضبط, كنيسة أقرأ أيضا: استشهاد 4 بينهم امين شرطة بهجوم على كنيسة بحلوان مقتل ارهابى بمحاولة هجوم على كنيسة في حلوان ضبط 3 كجم من مخدر الحشيش مع شابين بالفيوم ضبط 4 أطنان و200 كجم بانجو خلال استهداف مزرعتين بأسيوط ضبط 64 قطعة سلاح ناري في حملة أمنية بأسيوط ضبط 70 طربة حشيش بالإسكندرية
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