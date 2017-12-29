أخبار مصر - دعاء عمار

وصفت صحيفة “نيويورك تايمز” المعايير الأمريكية في حرب اليمن الدائرة الان بأنها مزدوجة.

وأبرزت الصحيفة المؤتمر الصحفي الذي عقدته سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة “نيكي هالي” في قاعدة عسكرية قرب واشنطن وتجاهلت فيه بشكل واضح دور الولايات المتحدة في الحرب على اليمن بيد أنها ركزت على عرض شظايا صواريخ إيرانية الصنع من بينها صاروخ أطلقه الحوثيون على مطار الملك خالد الدولي في الرياض الشهر الماضي. وتصف الصحيفة الرئيس الامريكي “دونالد ترامب” بأنه يغض الطرف عن الأزمة الإنسانية الكارثية التي تعصف باليمنيين.

وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أن البيت الأبيض أعلن أنه قرر قطع وإزالة أقدم شجرة في المنزل الرئاسي وهي شجرة “الماغنوليا” التي تقع في الجانب الغربي من المقر الرئاسي.

وأوضحت الصحيفة أ الرئيس السابق “أندرو جاكسون” زرع شجرة “جاكسون” عام 1828 وفاء منه لزوجته التي توفيت وقتها وذلك بعد 11 عاما من إعادة تأسيس البيت الأبيض بعد احتراقه عام 1814.

وأعلن المتحدث باسم البيت الأبيض إن الخبراء أكدوا أن الشجرة لايمكن إنقاذها وهي تمثل الآن خطرا على المنطقة المجاورة، فيما طلبت “ميلانيا ترامب” أن يتم جمع بذور الشجرة لكي يتم زرع واحدة أخرى في نفس الموقع.

يذكر أن شجرة الماغنوليا عاصرت 39 رئيسا في البيت الأبيض علاوة على الحرب الأهلية الامريكية وحربين عالميتين.