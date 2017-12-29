أخبار مصر - رشا ربيع

أكد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الاحمر، ان حلايب وشلاتين وابو رماد هم نقطة انطلاق التنمية الشاملة المنشودة فى مصر كلها.

وأوضح ان حلايب وشلاتين تمتلك ثروات كثيرة وهى منطقة واعدة، ومنذ نوفمبر 2013 تم وضع خطة عاجلة للتنمية مخصص لها 664 مليون جنية لعمل الخدمات الاساسية .

وأضاف المحافظ فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر، انه تم وضع خطة للتنمية المستدامة والتى يتم من خلالها رفع مستوى الخدمة لاهل المنطقة وتجهيز البنية التحتية للمشروعات القومية والاستثمارية، واجمالى ماتم انفاقه حتى اليوم 2,8 مليار جنية منذ 2013 حتى اليوم.

وأشار الى ان الرئيس السيسى صدق على قرار بإنشاء مطار مدنى سيسهل جذب الاستثمارات السياحية للمنطقة ،وقامت المحافظة بوضع خطة للتدريب على الزراعة المحمية والزراعة المكشوفة بحلايب، وانشاء مجزر آلى بشلاتين وبناء مدارس ومساكن تخدم المسثمرين وتوفير فرص عمل لاهالى المنطقة، كذلك سيتم انشاء مستشفى بحلايب على غرار المستشفى بشلاتين التى وصلت تكلفتها فوق الـ 100 مليون جنية.

برنامج صباح الخير يا مصر يذاع يوميا على القناة الاولى من الساعة السابعة حتى العاشرة صباحاً.