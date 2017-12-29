القاهرة -أ ش أ

بحث الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، إقامة أكبر مشروع زراعي وصناعي تنموي للنباتات الطبية والعطرية بمحافظة بني سويف، على مساحة 69 ألف فدان.

واكد الدكتور عبد المنعم البنا إن الاجتماع يأتي بناء على تكليفات القيادة السياسية والحكومة، للتنسيق من أجل إقامة هذا المشروع القومي العالمي العملاق للنهوض بزراعة النباتات الطبية والعطرية، وتحقيق أعلى قيمة مضافة لها، بما يساهم في رفع قدرتها التصديرية وزيادة الدخل القومي للبلاد، وتوفير فرص عمل للشباب.

واضاف وزير الزراعة إن 90% من إنتاج مصر من النباتات الطبية والعطرية، تصدر كمواد خام، دون قيمة مضافة لها.