بيروت - أ ش أ

أكد المكتب الإعلامي لوزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل أن الموقف اللبناني من قضية الصراع العربي – الإسرائيلي ومن قضية فلسطين ثابت وهو مندرج تحت مرجعية الشرعية الدولية وضمن مرجعية الحقوق العربية والفلسطينية المشروعة واستعادتها كاملة وضمن المبادرة العربية للسلام المجمع عليها في بيروت في مارس 2002، والتي لا يزال لبنان يوافق عليها.

وأشار المكتب الإعلامي – في بيان يوم الخميس – إلى أن الوزير باسيل رفض على مر السنين وجود كيان إسرائيلي أحادي ومغتصب لحقوق فلسطين ولبنان والحقوق العربية، مشددا على أن إسرائيل عدو للبنان، ولن يغير هذا أي شئ.

وأضاف البيان أن موقف لبنان وسياسته الخارجية وموقف الوزير باسيل من سعي لبنان إلى السلام العادل والشامل يأتي وفق منطوق قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالصراع، بدءا من القرار 181 وصولا إلى القرار 1701.