وكالات

حصل الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر، على جائزة “جلوب سوكر”، لأفضل مدرب لمنتخب عربي لكرة القدم للعام 2017.

وتسلم هيكتور كوبر الجائزة أثناء حفل توزيع جوائز كؤوس “جلوب سوكر”، الذي أقيم يوم الخميس، في مدينة دبي الإماراتية.

ونجح هيكتور كوبر في قيادة منتخب الفراعنة إلى نهائيات كأس العالم 2018، التي تستضيفها روسيا، لأول مرة في تاريخها، في الفترة من 14 يونيو وحتى 15 يوليو المقبلين.

وأوقعت قرعة مونديال 2018، التي جرت يوم الجمعة 1 ديسمبر الماضي، في قصر الكرملين الحكومي، وسط العاصمة الروسية موسكو، المنتخب المصري في المجموعة الأولى إلى جانب منتخب عربي آخر وهو السعودية، إضافة إلى منتخبي روسيا، مستضيف البطولة، والأوروجواي.

وتولى هيكتور كوبر (62 عاما)، مهمة تدريب منتخب مصر، في مطلع شهر مارس 2015، خلفا لشوقي غريب الذي انفصل عنه نهاية العام 2014، بسبب الفشل في بلوغ كأس الأمم الإفريقية 2015.