طهران - أ ش أ

دعت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي الشعب الإيراني إلى “دعم الانتفاضة الكبيرة في مدينة مشهد”، حيث خرج آلاف الإيرانيين مرددين شعارات مناوئة للنظام في مظاهرات ردت عليها السلطات بحملة قمع.

ونقلت قناة “سكاي نيوز” يوم الخميس عن رجوي قولها، في تغريدة عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، “أدعو جميع المواطنين لاسيما الشباب الإيرانيين القيام بدعم الانتفاضة الكبيرة في مدينة مشهد. الحل الوحيد للخلاص من المشكلات الإقتصادية والإجتماعية هو إسقاط نظام الملالي”.

يأتي هذا في وقت تستمر فيه المظاهرات في “مشهد” ومدن أخرى في إيران، إحتجاجا على “ارتفاع الأسعار والفساد”. وتركزت المظاهرات في “مشهد”، ثاني أكبر المدن الإيرانية، كما اندلعت مظاهرات في مدن “يزد”، “نيشابور”، “شاهرود”، و “كاشمر”. ورفع المتظاهرون شعارات مناوئة للنظام بينها “الموت للديكتاتور”، وردت السلطات بحملة قمع أسفرت عن اعتقال العشرات.