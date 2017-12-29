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عين أياكس أمستردام المنافس في دوري الدرجة الأولى الهولندي لكرة القدم يوم الخميس، إريك تين هاج مدرب أوتريخت مدربًا جديدًا له في عقد يمتد لعامين ونصف العام.

وسيحل المدرب الهولندي البالغ من العمر 47 عامًا بديلًا لمارسيل كايزر الذي أقيل الأسبوع الماضي، عقب خروج بطل أوروبا أربع مرات من كأس هولندا أمام تفينتي انشيده.

ويحتل أياكس المركز الثاني في الدوري الهولندي حاليًا متراجعًا بفارق خمس نقاط خلف ايندهوفن الذي خسر 3-0 أمام أياكس في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) الجاري.