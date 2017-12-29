نيويورك - رويترز

ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس، لتبقى قرب أعلى مستوياتها في عامين ونصف العام بعد بيانات أظهرت طلبا قويا على واردات الخام في الصين وزيادة في نشاط مصافي التكرير الأمريكية سحبت المزيد من الخام من المخزونات.

وكانت التعاملات ضعيفة في عطلات نهاية العام مع غياب كثير من المتعاملين.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام هبطت 4.6 مليون برميل الأسبوع الماضي في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى إنخفاض قدره أربعة ملايين برميل.

وارتفعت معدلات التشغيل في مصافي التكرير الأمريكية إلى 95.7 بالمئة من الطاقة الإجمالية وهو أعلى مستوى في مثل هذا الوقت من العام منذ 1998.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 28 سنتا، أو ما يعادل 0.42 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 66.72 دولار للبرميل في حين صعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 20 سنتا، أو 0.34 بالمئة، إلى 59.84 دولار للبرميل.

وقفز الخام الأمريكي هذا الأسبوع فوق 60 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ يونيو (حزيران) 2015، بينما وصل برنت إلى 67 دولارا للمرة الأولى منذ مايو (أيار) 2015.

وساعد عام من تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة أوبك وروسيا في تقليص فائض المعروض في الأسواق. ومن المنتظر أن تستمر التخفيضات، التي تبلغ 1.8 مليون برميل يوميا، حتى نهاية 2018.