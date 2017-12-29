واشنطن - رويترز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إنه “شعر بخيبة أمل شديدة بسبب سماح الصين بدخول النفط إلى كوريا الشمالية” وإن مثل تلك الخطوات ستمنع التوصل إلى “حل ودي” للأزمة التي تسبب فيها برنامج بيونجيانج النووي.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر “لقد ضبطت متلبسة.. خيبة أمل شديدة من أن الصين تسمح بدخول النفط إلى كوريا الشمالية. لن يكون هناك أبدا حل ودي لمشكلة كوريا الشمالية إذا ما استمر ذلك في الحدوث”.

ونفت الصين يوم الخميس إنتهاك العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة والتي تحظر بيع النفط لكوريا الشمالية بعد أن قالت صحيفة في كوريا الجنوبية إن سفنا صينية وكورية شمالية تقوم بأعمال غير قانونية في البحر لإيصال شحنات من النفط لكوريا الشمالية.

وفرض مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي بالإجماع عقوبات جديدة على كوريا الشمالية بسبب إجرائها اختبارا لصاروخ عابر للقارات مؤخرا وتهدف العقوبات للحد من وصول المنتجات البترولية والنفط الخام إلى بيونجيانج.