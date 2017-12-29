وكالات

استهل الإسباني روبرتو باوتيستا أجوت يوم الخميس، سجل مشاركاته في بطولة مبادلة الاستعراضية للتنس بأبوظبي بالفوز على الروسي أندريه روبليف بمجموعتين دون رد بواقع 7-5 و6-2.

وسيبحث المصنف الـ20 عالميًا عن بطاقة التأهل للمباراة النهائية أمام النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الـ12 عالميًا، خلال مباراة نصف النهائي التي ستجمعهما اليوم الجمعة.

وكانت أولى مواجهات البطولة قد أسفرت عن تأهل الجنوب أفريقي كيفن أندرسون لنصف النهائي على حساب الإسباني الآخر بابلو كارينيو بمجموعتين دون رد 6-2 و7-6 (7-2) ليواجه النمساوي دومينيك تيم، المصنف الخامس عالميًا.

يذكر أن المتأهلين من مواجهتي المربع الذهبي، سيتقابلان على لقب البطولة في النهائي يوم السبت، والذي سيسبقه مباراة للسيدات، لأول مرة في البطولة، بين الأمريكية سيرينا ويليامز والأوكرانية يلينا أوستابينكو.