لندن - رويترز

قفزت أسعار النحاس إلى أعلى مستوى في أربع سنوات يوم الخميس مع مراهنة الصناديق على أن قوة الطلب في الصين، أكبر مستهلك للمعدن في العالم، وتعطل في الإمدادات من تشيلي، أكبر منتج عالمي، سيخلقان نقصا في المعروض من المعدن الذي يستخدم على نطاق واسع في قطاعي الطاقة والتشييد.

وأغلقت عقود النحاس القياسية لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن مرتفعة 0.7 بالمئة إلى 7289 دولارا للطن بعدما سجلت في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) 2014 عند 7312.5 دولار للأوقية. والمعدن مرتفع بأكثر من 30 بالمئة منذ بداية العام وهي أكبر زيادة سنوية منذ 2009.

ويقول محللون إن نمو الطلب الصيني على النحاس قد يبلغ ثلاثة بالمئة في 2018 مقارنة مع حوالي اثنين بالمئة هذا العام.

ومن بين المعادن الصناعية الأخرى، ارتفعت أسعار الألومنيوم 1.4 بالمئة إلى 2283 دولارا للطن، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2012. والمعدن مرتفع بأكثر من 30 بالمئة من بداية العام.

وزاد الزنك 0.9 بالمئة إلى 3302 دولار للطن، وهو مرتفع منذ بداية العام بنحو 28 بالمئة بعد أن سجل مكاسب بلغت 60 بالمئة في عام 2016

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وانخفض الرصاص 0.6 بالمئة إلى 2524 دولارا للطن بينما زاد القصدير 1.2 بالمئة إلى 19 ألفا و925 دولارا للطن. وقفز النيكل اثنين بالمئة إلى 12 ألفا و175 دولارا للطن.