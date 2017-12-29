أخبار مصر - الجمعة 29 ديسمبر

* السيسي وبن سلمان يبحثان الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية.

* التخطيط: مجلس أعلى لتنفيذ إستراتيجية التنمية 2030.

* إحالة أوراق 3 من أعضاء الجماعة الإرهابية بالشرقية للمفتي.

* وزير المالية لـ”الأخبار”: 5 بنوك تطرح السندات الدولارية آخر يناير.

الأهرام

* السيسي وبن سلمان يبحثان الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية.

* مجلس الوزراء يهنئ الرئيس والشعب بالعام الجديد.. خريطة لتنمية أراضي الدولة بقاعدة بيانات مدققة.

* شكري ونظيره الإماراتي يبحثان التحديات الإقليمية.

* رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات في أول حوار صحفي: الجدول الزمني للإنتخابات الرئاسية خلال أيام وإعلان الفائز قبل 3 مايو.. إشراف قضائي كامل.. وارتفاع أعداد الناخبين إلى 60 مليونًا.

* استشهاد ضابط و5 جنود.. ومقتل 3 تكفيريين بسيناء.

* سلامة يحذر من محاولة شق صف الصحفيين وافتعال الأزمات.

* عبد الغفار يشدد على إلتزام المعاهد العليا بضوابط العملية التعليمية.

* التعليم: 22 مارس آخر موعد لتسجيل استمارات الثانوية للمستجدين.

* مليار جنيه منحة من بنكي مصر والأهلي لتطوير التعليم.

* وزير الصحة يطلق الإستراتيجية القومية للرائدات الريفيات.

* التخطيط: مجلس أعلى لتنفيذ إستراتيجية التنمية 2030.

* قابيل: 18% زيادة في التصدير للسوق الأمريكية.

* 9.5 مليون مستحق للمعاش يصرفون 11.6 مليار جنيه الإثنين.

* قراران جمهوريان بتخصيص أراض بالأقصر وقنا.

* الجيزة تبدأ إجراءات تفعيل قانون تقنين أراضي الدولة.

* ضبط 4 أطنان مخدرات داخل مزرعتين بالقوصية.

* يشمل 9 ألعاب فردية وتقديم الطلبات حتى 25 يناير المقبل.. الرقابة الإدارية تطلق مشروعًا قوميًا لاكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيًا.

* كوبر: انتظرونا في المونديال ولا داعي للقلق.. مطلوب الثقة في اللاعبين والجهاز الفني.. ولا نخشى أيًا من المنافسين.

* الأهلي “يصرف” النظر عن المدافع السوري ويفتح ملف الصفقات الجديدة.. الموافقة على إعارة ميدو وبركات.. ومدافع “ساحلي” في الطريق.

* الزمالك يرفض الاستسلام في صفقة “النقاز” رغم صدمة الـ1.2 مليون دولار.. مجدي يعوض غياب “إمام”.. ونيبوشا يكشف أسماء الراحلين “دون قصد”.

الأخبار

* الرئيس خلال إجتماعه بمدبولي ووزراء الري والنقل والسياحة: خطة متكاملة لتأمين حركة الملاحة بنهر النيل وسلامة المواطنين والسائحين.

* مجلس الوزراء يوافق على قانون التخطيط الموحد و4 إتفاقيات بترولية.. الملا: الإتفاقيات تعزز احتياطي مصر.. و230 مليون دولار إستثمارات لحفر 17 بئرًا.

* “الأخبار” داخل كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة.. كاتدرائية “ميلاد المسيح” تتزين لإستقبال المصلين ليلة العيد.. تجهيز قاعة الكنيسة لتستوعب 2500 مصلِ.. وانتهاء 90٪ من التشطيبات.. “قداس تجريبي” الخميس المقبل.. والكاتدرائية تضم منارتين بارتفاع 65 مترًا.

* عابد: إلزام “العدل” بنشر أحكام البراءة في الصحف وتعويض المحبوسين احتياطيًا عن فترة الحبس.

* أحراز “قضية التخابر” مع حماس.. رسائل من “المعزول” لجماعته بالتجمهر في التحرير.

* إحالة أوراق 3 من أعضاء الجماعة الإرهابية بالشرقية للمفتي.

* مافيا الدروس الخصوصية تعتدي على مأمورة ضرائب وتمزق ملابسها.

* وزير المالية لـ”الأخبار”: 5 بنوك تطرح السندات الدولارية آخر يناير.

* تعليق تطبيق التخفيضات الجمركية السنوية على السيارات الأوروبية.. قابيل: القرار جاء بالإتفاق مع الجانب الأوروبي لدعم الصناعة المصرية.

* الري: لا قلق من إنخفاض منسوب النيل.

* 260 مليون جنيه لتوفير نواقص الأدوية.

* إطلاق أول قمر “صناعة مصرية” يوليو المقبل.

* نقل باعة “الترجمان” إلى سوق الزاوية.. وتسليم المحلات خلال أيام.

* بدء تنفيذ مدينة الأثاث بسوهاج بتكلفة 195 مليون جنيه.

* كوبر يطلب إقامة “المعسكر السويسري” كاملًا في مارس.

* الليلة.. الأهلي يستضيف بتروجت في لقاء “الجريحين” ببرج العرب.. ربيعة يعود لدعم دفاعات الأحمر.. ويوسف يسعى للحفاظ على الفرصة الأخيرة.

* الكرة ضد الإرهاب.. الأهلي بنجوم العرب أمام أتليتكو مدريد غدًا.. وإقبال جماهيري كبير.. الخطيب يشكر “آل شيخ”.. والفريق الإسباني يصل الليلة.. والإيراد لأسر الشهداء.

* “صلاح والريال”.. حديث وسائل الإعلام العالمية.. “اكسبريس” الإنجليزية تبرز نصيحة كوبر للفرعون بالانتقال للملكي.. وغضب في ليفربول.