اخبارمصر - د.هند بدارى

أعلن د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى موافقة البرلمان بصورة نهائية على مشروع قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية، و أن إنشاء وكالة الفضاء المصرية خطوة هامة طال انتظارها لنقل مصر إلي مرحلة جديدة في أحد أهم تكنولوجيات العصر وهي تكنولوجيا الفضاء، وأنها ستؤدى إلى تنمية القدرات الذاتية لمصر في هذه التكنولوجيات الهامة وبناء أنظمة فضائية بتكنولوجيات مصرية خالصة مما يساهم فى إعداد أجيال وكوادر علمية مصرية تنهض بالبلاد، وتدعم الصناعة المصرية ووصولها إلي المنافسة العالمية.

وأضاف د. عبد الغفار أنه بعد موافقة البرلمان على إنشاء الوكالة سيتم عمل مجمع فضائى مصرى بمدينة الفضاء بهدف إنتاج أقمار صناعية بالكامل بأيدى مصرية و تأهيل كوادر مصرية وتدريب الشباب على القيام بهذه المهمة، مشيراً إلى أنه سيتم عمل مركز تجميع الأقمار بمصر بداية من عام 2018 بالتعاون مع الصين.

وأعلن الوزير عن إطلاق أول قمر صناعى بمكونات مصرية تتراوح من 70 إلى 80% بالكامل فى شهر يوليو المقبل بالتعاون مع دولة اليابان، مشيراً إلى أن هذا القمر تم صناعته بمكونات مصرية وعقول مصرية، كما أن وحدة التحكم فى هذا القمر صناعة مصرية بالكامل، بالإضافة للكاميرا المستخدمة فيه.