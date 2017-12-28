أخبارمصر - سماء المنياوي

تسلمت جامعة النيل الأهلية برئاسة الدكتور طارق خليل المبنى الأكاديمي الخاص بجامعة النيل وذلك من مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بحضور لجنة مكونة من ممثلي صندوق تطوير التعليم ووزارة الاتصالات وممثلين عن جامعة النيل الأهلية وممثلي مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا لتسليم الأرض والمرافق والمباني والإنشاءات والتجهيزات المقام عليها المبنى الأكاديمي إلى جامعة النيل.

ومن المعروف أن جامعة النيل هي أول جامعة أهلية بحثية مصرية لا ربحية في القرن ال ٢١ تسعى لوضع مصر على الخريطة العالمية للبحث العلمي وإنتاج التكنولوجيا المتطورة وإعلاء قيم ثقافة التعلم وريادة الأعمال.

وأكد الدكتور طارق خليل رئبس جامعة النيل أن الجامعة ستعقد مؤتمرا صحفيا موسعا في النصف الأول من شهر يناير ٢٠١٨ للإعلان عن خطة الجامعة وأنشطتها بعد تسلم المبنى الأكاديمي تزامنا مع مرور ١١سنة على وضع حجر أساس الجامعة ؛ وذلك بحضور أعضاء مجلس الأمناء وعدد كبير من الإعلاميين والصحفيين الداعمين للجامعة وعدد من الشخصيات التي ساندت الجامعة في مسيرتها.